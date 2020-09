Eestlanna tuli bodyfitnessis Euroopa meistriks

Kaare saavutas esikoha bodyfitnessi juunioride vanuseklassis. "Olen teinud võiduks kõik, mis võimalik. Praegu korraks tagasi vaadates ei usuks isegi enam kõike, mida olen suutnud, kuid tean, et ainult nii saabki parimaks. Konkurendid olid head, aga mina olin nendest samm eespool," rõõmustas Kaare pressiteate vahendusel.

Kaare sõnul olid Euroopa meistrivõistlused esimene planeeritud eesmärk, mis täitus ning edasi on pisut kindlam tunne minna – see võistlushooaeg on tema elus alles teine.

Kaarel on ees neli suurt võistlust sel hooajal: Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis (10. oktoobril Pärnus), juunioride maailmameistrivõistlused (23.–26.10 Rumeenias), maailmameistrivõistlused (5.–9.11 Hispaanias) ja Arnold Classic (11.–13.12 Hispaanias).

EM-il on võistlustules kolm eestlast. Reedel oli võistlemas men's physique -176 ja juunioride vanuseklassis Rasmus Klaos, kes sai finaalikohad: meeste kategoorias 6. ja juunioride vanuseklassis 5. koha.

Eesti koondise kolmas võistleja Regina Tselik on bikinifitnessi pikkusekategoorias ja juunioride vanuseklassis võistlemas pühapäeval.