Naiste meistriliigas peetakse põhiturniiri viimane voor

Nädalavahetusel toimuvad naiste jalgpalli meistriliigas teise ringi viimased kohtumised, pärast mida poolitatakse liigatabel. Kuigi juba varasemast on selgunud, kes jätkavad tabeli ülemises ja alumises pooles, on eelseisvas voorus ootamas põnevad vastasseisud.

Vooru keskses mängus võõrustab liidrikohal olev Tallinna Flora laupäeval, 12. septembril Lilleküla harjutusväljakul kolmandal kohal paiknevat Tallinna Kalevit. Naiskonnad on sel hooajal omavahel pidanud kolm kohtumist, kui Flora on noppinud võidud nii Superkarika mängus (5:1), karikafinaalis (6:0) kui ka liigamängus (4:0).

Flora abitreener Magnus Rosen: "Raske on üksteist palliplatsil armastada, kui me ei jaga ühtesid ja samu ideesid. Peame mõistma, et meie edukus mängus ei sõltu välistest teguritest vaid ennekõike mängijate individuaalsest vastutusest ja neile antud usaldusest. Kui sellega hakkama saame, siis küllap see piiritu armastus laupäeval Lillekülla tee leiab."

Poolkaitsja Simona Põlismäe: "Nagu teada, on Kalev raske vastane, kuid oleme nendega juba mitu korda mänginud ja teame, mida oodata. Seega oleme valmis ja midagi kergelt ära ei anna. Telemängul tahame teha hea mängu ja kodupublikule pakkuda põnevat lahingut ning muidugi kolm punkti koju jätta."

Kalevi väravavahtide treener Mattias Traublum: ,,Kui tahame veel kõrgemate kohtade nimel võidelda, tuleb laupäeval anda endast maksimum ning võõralt väljakult väga vajalikud kolm punkti ära võtta."

Poolkaitsja Anett Kadastu: "Magnus kindlasti särab vastaste poolelt ühe kena kunstilise üllitisega, seega ma ise pikalt sõna ei võta. On viimane aeg hakata Floralt punkte võtma!"

Kell 14.00 on Pärnu Rannastaadionil vastamisi esineliku võistkonnad, kui teist kohta hoidev Saku Sporting sõidab külla neljandal tabelireal asuvale Pärnu Vaprusele. Naiskondi lahutab hetkel üheksa punkti. Eelmine omavaheline kohtumine oli edukas koduväljakul mänginud Sportingule, kui vastased alistati 4:0.

Vapruse väravavahtide treener Ruslan Mironov: "Saku Sporting on tegelikult naiskond, kes peab võitlema Floraga kuldmedalite eest. Pärnu Vapruse tabeliseis on selline, kus meil pole mingeid pingeid peal, see omakorda annab väga hea võimaluse näidata oma parimat mängu, mida me kindlasti ka näitame kodupublikule."

Kapten Maarja Virula: "Tulemas on väga raske mäng, mis nõuab meilt tiimina 100% keskendumist ja head distsipliini. Kui suudame pead selgena hoida ja igaüks enda ülesannete eest vastutada, siis oleme võistkondlikult edukad! Meie õnneks on tribüünil olev jõud meiega!"

Sportingu abitreener Carl Kalju: "Sel nädalal sõidame külla Vaprusele. Tõotab tulla kõva lahing, kuid enda parima soorituse korral oleme suutelised väljuma lahingust võitjatena."

Poolkaitsja Merily Toom: "Tuleb raske mäng, aga võitjana lahkub naiskond, kes paremini oma võimalused realiseerib."

Nõmme Kalju võõrustab kell 14.00 Hiiu kunstmurustaadionil Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonda. Mõlemad võistkonnad jätkavad ülejäänud liigahooaega tabeli teises pooles, kui ühendnaiskond on 14 punktiga kuuendal kohal ning Kalju hetkel punktideta kaheksandal positsioonil. Eelmine omavaheline kohtumine lõppes edukalt Tuleviku ja Suure-Jaani naiskonnale, kui tabelisse kirjutati 7:0 võit.

Kalju peatreener Getulio Fredo: "Väga kurb on olla tiimi juurest eemal, kui tüdrukutel on enim toetust vaja. See teeb tüdrukud kogenumaks ja hoiab neid ühtsemana."

Mängija Paula Susi: "Laupäeval tuleb raske mäng, kuid me ei anna alla ja ei tee vastastele mängu lihtsaks. Anname endast parima ja võitleme kuni lõpuni."

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Mitte ühtegi vastast ei tohi alahinnata. Nagu eelnevad mängud on näidanud, siis tegu on kaitses väga hästi distsiplineeritud võistkonnaga. Näeme, kas meil selle kaitse muukimiseks võtit on."

Mängija Margret Talimaa: "Viimased kolm mängu oleme mänginud liigas eespool olevate vastastega, kes on meid mitmeti proovile pannud. Loodetavasti saame õpitut rakendada laupäevases kohtumises ning kindlasti anname endast parima, et luua ilusaid võimalusi ning need realiseerida!"

Pühapäeval on kavas üks kohtumine, kui Tartu Tammeka kohtub kell 15.00 Tamme staadionil Põlva Lootosega. Mäng peetakse toimub iga-aastase sportliku heategevusürituse "Roosa jalgpall" raames, mida korraldatakse koostöös vähiravifondiga "Kingitud elu". Üritusega teenitud tulu läheb rinnavähi vastaseks võitluseks ja ennetamistöö hüvanguks. Sel aastal aidatakse rahastada 43-aastase pereema Magdalena Olga immuunravi. Tammeka naiskond mängib kohtumist roosades särkides, mis sümboliseerib ülemaailmse rinnavähikampaania värvi ning sellest tuleneb ka ürituse nimi "Roosa jalgpall".

Naiskonnad paiknevad tabeli teises pooles, kui Lootos on viiendana kogunud 16 punkti ning Tammeka on kuue punktiga seitsmendal positsioonil. Kohtumist näeb otsepildis Tammeka naiskonna Facebooki lehel.

Tammeka abitreener Kristel Vidaja: ""Roosat jalgpalli" oleme pikalt oodanud. Meie jaoks on see erilise tähtsusega mäng. Tahame lüüa väravaid ja võita."

Mängija Triin Ojasaar: ""Roosa Jalgpall" on kaheksandat aastat järjest korraldatav sündmus, mis on Tammeka naiste südameis. Vastasteks on meil Põlva Lootos, kellega ei tule kerge mäng. Pakume omalt poolt vastastele võistluslikku mängu ja peame kinni oma mänguplaanist. Me oleme valmis, et pidada maha üks korralik jalgpallilahing!"

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Au osaleda "Roosas jalgpallis"! Aga proovime muidugi mõne punktiga koju minna."

Mängija Imbi Hoop: "Tuleb põnev ning põhimõtteline mäng. Kahjuks on meil mitmeid olulisi mängijad puudu, kuid nagu ikka läheme me endast parimat andma. Muidugi on mängus magusad punktid, kuid veelgi olulisem on mõelda, millele juhib tähelepanu "Roosa jalgpall" ning mida mina ja sina saaksime igapäevaselt teha, et kõik inimesed meie ümber saaksid elada täisväärtuslikku elu. Tule staadionile omasid toetama, aga aita kõiki!"

Meistriliiga 14. vooru kohtumised:

Laupäev, 12. september

kell 14.00 Pärnu JK Vaprus – Saku Sporting (Pärnu Rannastaadion)

kell 14.00 Nõmme Kalju FC – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (Hiiu kunstmurustaadion)

kell 17.30 Tallinna FC Flora – JK Tallinna Kalev (Lilleküla harjutusväljak I), OTSE: Soccernet.ee

Pühapäev, 13. september