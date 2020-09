Merike Anderson tõmbas 15-aastase vaheaja järel TLÜ särgi selga

Neljapäeval tõmbas Anderson 15-aastase vahe järel taas Tallinna Ülikooli korvpallinaiskonna särgi selga, et alustada uut hooaega Eestis. Andersoni esimeses mängus alistas TLÜ Tallinna karikaturniiri poolfinaalis 93:49 Audentese SK naiskonna. Finaalis läheb TLÜ vastamisi OSK-iga.

Tallinna Ülikooliga tuli Merike Anderson karjääri alguses viiel korral Eesti meistriks. Seejärel siirdus ta laia ilma erinevatesse riikidesse medaleid noppima. Välisklubidest oli küll pakkumisi, kuid mitte selliseid, mida 38-aastane Anderson oleks kahe käega vastu võtta soovinud.

"Oli nii mõndagi, aga ei tahtnud sellise tuhhi peale tormi joosta. Midagi väga ahvatlevat ei olnud," ütles Anderson ERR-ile. "Ongi hea siin kodus olla, see annab ka võimaluse, et ühel heal päeval kergemini tavarütmi tagasi tulla.

Juhul kui tuleb hea pakkumine, laseb Tallinna Ülikool Andersonil välisklubisse minna. "Agendiga on ka suheldud, et kui tuleb midagi head – on see nädala või paari kuu pärast, peale jõule –, siis Tallinna Ülikool kätt ette ei pane, lasevad mul minna," kinnitas Anderson.

Lisaks koduliigale mängib Tallinna Ülikool ka uuel hooajal Balti liigat, kus ootavad mängud Läti ja Leedu klubidega.