Magnus Carlsen ei usu, et sel aastal keegi tema tiitlit ohustab

Rahvusvahelise maleliidu president Arkadi Dvorkovitš on varem öelnud, et MM-tiitlimatš võiks hakata umbes 20. detsembri kandis ja lõppeda järgmisel aastal.

Norralane on kahtlev. "Ma ei eelda midagi ja ma ei välista midagi," lausus ta väljaandele VG. "Aga kui ma peaksin arvama, siis ütleksin kindlasti "ei". Ma ei usu, et 2020. aastal MM-tiitlimatši tuleb."

Male MM-tiitlimatsi kandidaatide turniir jäi tänavu kevadel koroonaviiruse pandeemia tõttu pooleli ja nii tuleb kõigepealt selgitada Carlseni vastane. Kui see on paigas, läheb tal ka veidi aega valmistumsieks kohtumisteks norralasega.

"Tõenäoliselt on võimalik sel aastal kandidaatide turniiriga lõpule jõuda, aga mitte enne, kui alles päris aasta lõpus," pakkus 2013. aastast maailmameistri tiitlit kandev norralane.

Kui palju läheks väljakutsujal aega vaja, et temaga kohtumisteks valmistuda? "Sõltub, kes see on. Mõne jaoks pole vahet, kui palju ta aega saab," muigas Carlsen. "Aga ma arvan, et kandidaatide turniiri ja MM-tiitlimatši vahele jääb mõni kuu."

Kandidaatide turniiril jõuti pidada sel aastal täpselt pooled partiid ehk seitse vooru. Katkestamise hetkel juhtisid 4,5 punktiga prantslane Maxime Vachier-Lagrave ja venelane Jan Nepomnjaštši.