Korduvalt lõhutud Ibrahimovici kuju saab uue asukoha

11-kordse Rootsi parima jalgpalluri auks pühendatud skulptuur avati pidulikult mullu oktoobris tema esimese koduklubi Malmö FF-i kodustaadioni kõrval. Kõigest kuu aega hiljem sai kujust aga paljude kohalike jalgpallifännide jaoks vihaobjekt, vahendab Delfi.

Ibrahimovic tekitas paljudes pahameelt, kui ta otsustas mullu nobembris investeerida teise Rootsi klubisse Hammarbysse, kus ta koroonaajal ühtlasi trenni tegi. Malmö toetajad ei jätnud arvamust enda teada ning värvisid kuju üle ja saagisid nina otsast. Hiljem lõigati taiese jalad läbi ning Ibrahimovici kuju lükati pikali.

The Guardiani teatel viisid linnajuhid jaanuaris kuju minema, et see ära parandada. Selle asukoht on viimased kuud olnud saladuses

Nüüd tahetakse kuju taas avalikkuse ette tuua, kuid enam mitte Malmö staadioni kõrvale. Linnavalitsuse esindaja Anders Malmstromi sõnul toimub esmaspäeval koosolek, kus kinnitatakse, et skulptuur vahetab asukohta, aga jääb ikkagi Malmö linna piiridesse.