Malmö huligaanid lõhkusid taas Ibrahimovici kuju

See on viies kord, kui kuju kallal on vandaalitsetud. Ööl vastu pühapäeva lõigati läbi pronkskuju jalad.

"Mõistagi palume neil, kes midagi kuulsid või nägid, meie poole pöörduda," ütles Malmö politsei esindaja Patric Foss uudisteagentuurile TT, lisades, et vahejuhtum leidis ilmselt aset kohaliku aja järgi kella 1.30 paiku.

Zlatan Ibrahimovici pronkskujul saeti jalad alt. Autor/allikas: TT/Reuters/Scanpix

Pühapäeva hommikul viidi vandaliseeritud kuju Malmö staadioni juurest ära.

Lõhutud kuju viidi staadioni juurest ära. Autor/allikas: imago images/Bildbyran/Scanpix

Ibrahimovic pahandas Malmö fänne novembri lõpus, kui ei panustanud mitte oma kasvatajaklubisse, vaid ostis osaluse teises Rootsi meeskonnas Hammarbys.

Pärast seda on hiljuti staadioni lähistele püstitatud Ibrahimovici pronkskuju korduvalt rünnatud. Juba 12. detsembril prooviti läbi saagida Ibrahimovici jalgu, enne jõule lõhuti pronkskuju nina ja pritsiti seda hõbedase värviga.