Pahased Malmö huligaanid jätkavad Ibrahimovici kuju lõhkumist

Ibrahimovic pahandas Malmö fänne mõni nädal tagasi, kui ta ei panustanud mitte oma kasvatajaklubisse, vaid ostis osaluse teises Rootsi meeskonnas Hammarbys.

Pärast seda on hiljuti staadioni lähistele püstitatud Ibrahimovici pronkskuju korduvalt rünnatud. Näiteks 12. detsembril prooviti läbi saagida Ibrahimovici jalgu.

Sedapuhku saadi jagu aga mängija ninast ja lisaks pritsiti kuju ka hõbedase spreiga.

Samuti on algatatud petitsioon, milles kutsutakse üles kuju eemaldama ja see on teeninud juba enam kui 8000 allkirja.