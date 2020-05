Itaalia klubile silma jäänud Treier: läheb veidi aega, kuni keegi uksele koputama tuleb

Kuuendat aastat Itaalias elav Kaspar Treier on jäänud hea mänguga Itaalia esiliigas silma ühele saapamaa gigandile. Itaalia meedia teatel on Eesti rahvuskoondislase vastu huvi tundmas sel varalõppenud hooajal Serie A-s teisel kohal platseerunud Sassari Dinamo.

"Hetkel on veel natuke liiga vara (rääkida), võistkonnad alles hakkavad aru saama, kui suuri kahjusid hooaja enneaegne lõpetamine tõi. Natukene läheb veel aega, enne kui mõni võistkond konkreetselt uksele koputama hakkab," sõnas Eesti koondise ääremängija portaalile Korvpall24.ee.

Küll kinnitas Treier, et Itaalia kõrgliigasse sammu tegemine oleks talle väga meeltmööda asjade käik: "Kindlasti see meeldiks mulle, aga oleneb võimalustest." Treier on Itaalia sellevõrra kuumem kaup, et ta läheb aastaid saapamaal mänginuna sealses liigas kirja kui kohalik mängija ja tema puhul ei pea arvestama välismaalaste limiidiga.

