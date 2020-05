Briti valitsus lubab Inglismaa kõrgliigal jätkuda

"Me kõik nõustusime, et läheme edasi üksnes siis, kui see on turvaline ning kõige tähtsamad on mängijate, treenerite ja taustajõudude tervis ja heaolu. Valitsus avab juunis jalgpallile ukse," lausus Suurbritannia kultuuriminister Oliver Dowden.

Ministri sõnul oli tal jalgpallijuhtidega positiivselt kulgenud nõupidamine ja nüüd peavad viimased otsustama, kuidas antud situatsioonis detailsemalt edasi minna.

"See tähendab ühtlasi ka fännidele laiemaid võimalusi otseülekannete jälgimiseks. Mängude jätkumisest tulenevad rahalised vahendid aitavad kogu jalgpallipere laiemalt," lisas minister Dowden.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on klubid pidanud hetkel 28-29 mängu ja kindlal liidrikohal asub Liverpool, kelle edu Manchester City ees on lausa 25 punkti. Täishooaeg tähendab 38 kohtumise pidamist.