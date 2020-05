Inglismaal võidakse publik arvutiga genereerida

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel on hetkel otsustajate laual igasugu variante, nende seas ka näiteks kunstlik taustamüra ja arvutigraafikaga joonistatud pealtvaatajaskond.

Nädalavahetusel naasnud Saksamaa kõrgliigas oli kuulda üksnes mängijate hõikeid ja tühjad tribüünid võivad maailma populaarseimast rahvusliigast jätta kõleda mulje.

"Mei ei ole oma täpsetest plaanidest veel laias ringis rääkinud ja seetõttu ei soovi ma neid kuigi palju avaldada," tunnistas liiga tegevjuht Richard Masters ajakirjanikele.

"Aga loomulik suur teema on see, et kui staadionitel pole fänne, siis kuidas see kodunt paistab ja milline see kogemus on? Kui erinev on see normaalses Premier League'i tootest? Just sellele küsimusele otsime vastust."

Täna alustatatakse Inglismaal esmakordselt väikestes gruppides treenimist. Uuesti mängudega loodetakse jätkata juuni keskpaigas või lõpus.