Inglismaa spordielu enne juunit ei jätku

Pealtvaatajateta spordivõistlused võivad jätkuda kriisist väljumise teises faasis, mis aga ei alga enne juunit.

Esmaspäeval kohtuvad omavahel Inglismaa jalgpalli kõrgliiga klubide juhid, et kaaluda edasisi võimalusi. Premier League'iga on loodetud jätkata juunis, et mängida pooleliolev hooaeg lõpuni. Praegu on pidamata veel 92 mängu.

Ülejäänud spordi naasmiseni läheb ilmselt kauem: nii ei ole kriketit ega ragbit oodata enne juulit, samuti võiks alles sel ajal naasta ringi poksijad.

Millal võiks pealtvaatajad võistlustele pääseda, ei ole täpselt teada. Teoreetiliselt võiks see kõige varem juhtuda 4. juulil, aga tõenäoliselt tükk maad hiljem.