Londoni linnapea ei poolda jalgpalli kõrgliiga taaskäivitumise plaani

Londoni linnapea Sadiq Khan ei poolda Inglise jalgpalli kõrgliiga taaskäivitumist juunist, leides, et mängudega peaks jätkama siis, kui see on kõigi jaoks ohutu.

Briti valitsus teatas esmaspäeval, et sporditegevus võib kinniste uste taga jätkuda 1. juunil ning Inglise jalgpalli kõrgliiga vaeb plaani jätkata mängudega 12. juunil. Mängud peetaks neutraalsetel väljakutel ja London võõrustaks 92 mängimata kohtumisest 22 mängu.

Londoni linnapea pressiesindaja sõnul Sadiq Khan plaani ei poolda. "Linnapea soovib väga, et Inglise kõrgliiga ja profisport saaks naasta, kuid et riik on jätkuvalt kriisis ja iga päev sureb sadu inimesi, leiab ta, et on liiga vara arutada spordi naasmist pealinnas. Liverpooli fännina soovib Sadiq Khan väga, et kõrgliiga jätkuks, kuid see saab juhtuda vaid siis, kui see on ohutu."

Peamiseks murekohaks jalgpalli naasmise juures on selle mõju hädaabiteenustele, mis on üle Suurbritannia koroonakriise tõttu koormatud.

Inglismaa kõrgliiga peatati 13. märtsil.