Naisteivashüppajad soovivad oma võistlusega meestele koha kätte näidata

Üle-eelmisel nädalal võistlesid rootslane Armand Duplantis, ameeriklane Sam Kendricks ja prantslane Renaud Lavillenie selle nimel, kes suudab poole tunni jooksul viie meetri kõrgusel olevat latti enim arv kordi ületada.

Võistlus jäi viiki, sest nii Duplantis kui ka Lavillenie ületasid kodustes tingimustes lati 36 korda. Kendricks sai kirja 26 õnnestunud sooritust ehk kolme peale said mehed kirja 98 eeskujulikku sooritust.

Naistest teevad võistlusel kaasa olümpiavõitja Katerina Stefanidi, kahekordne USA sisemeister Katie Nageotte ja Briti Rahvaste Ühenduse mängude võitja Alysha Newman.

Stefanidi sõnul on nende eesmärk meestele ära teha. "Kui ma vaatasin, kuidas mehed ületavad lati 98 korda, siis ma mõtlesin, et see on võimatu. Kui ma seda üritasin järele teha, siis ei jäänud ma väga kaugele," lausus koduses Ateenas hüppav kreeklanna.

"Naistel on lõbus meestele vastu astuda. Ma arvan, et enamik inimesi usub, et mehed võidavad duelli, nii et kui läheb nii, siis ei ole sellest hullu. Aga ma arvan, et on väga võimalik - või vähemalt tõenäoline - et me alistame nad, kas grupina või individuaalselt."

"Võit on tähtis seepärast, et see annab meile õiguse sellest karjääri lõpuni praalida," lisas Stefanidi. "Me arvutasime välja, et meeste viiele meetrile vastaks naiste puhul umbes 3.85, aga tundsime, et 4.00 on kohasem number."

"Nii et hüppame üle suhteliselt kõrgemast latist, mis võib meile minna maksma mõned õnnestumised, aga sihime sellegipoolest sadat."

Nageotte hüppab laupäeval Ameerika Ühendriikides Georgia osariigis ja Newman kodumaal Kanadas Ontario provintsis.