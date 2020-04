Hispaania kõrgliigaklubi alustab uuel nädalal treeningutega

Hispaania jalgpalli kõrgliigaklubi Real Sociedad andis ametlikult teada, et nende esindusmeeskond alustab teisipäeval ehk 14. aprill uuesti treeningutega.

La Liga on hetkel teadmata ajani peatatud ja naasmiskuupäeva pole veel välja käidud. Ometigi kuulutas Baskimaa klubi esimese kõrgliigameeskonnana, et nende mängijad asuvad pärast enam kui kuu aja pikkust isolatsiooni individuaalselt treenima. Sellele järgnevad lähipäevadel treeningud väikestes rühmades, vahendab Soccernet.ee.

Siiski kinnitas klubi, et kui mõni mängija ei soovi ohutusele viidates ühistreeningutel kaasa teha, on neil see õigus. Niisugusel juhul saavad nad jätkata treenimist kodustes tingimustes.

