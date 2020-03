La Liga president: Hispaania jalgpallihooaeg on lõppenud

La Liga president Javier Tebas on kindel, et koroonaviiruse tõttu on Hispaania jalgpalli kõrgliiga hooaeg läbi.

Hispaania jalgpalli kõrgliiga on hetkel peatatud 4. aprillini, kuid 57-aastane Tebas usub, et vaatamata sellele on Hispaania jalgpalli hooaeg tegelikult juba praegu lõppenud.

"Ma olen erinevate Euroopa institutsioonide ja Hispaania klubide presidentidega suhelnud video- ja telefonikõnede kaudu terve nädalavahetuse. Meid on ees ootamas väga tähtis nädal. Me seisame silmitsi jalgpalli hooaja lõpetamisega ja see sõltub otsustest, mis võetakse lähipäevadel Euroopa tasandil vastu," ütles Tebas. "Järele on jäänud 25% hooajast ja me peame arvestama siin ka oma eelarvega enne, kui tähtsa otsuse langetame."

Paljud Hispaania tippklubid on hetkel peatanud ka meeskondade ühistreeningud.