FIFA meditsiinikomitee esimees: jalgpalli ei tohiks mängida enne septembrit

"Kui on üldse olemas hetk, kus meditsiinilistele asjadele tuleks anda esmane prioriteet, siis on see praegu. Küsimus ei ole rahas, vaid eludes ja surmades," ütles D'Hooge Suurbritannia meediale. "Elame peale teist maailmasõda kõige dramaatilisemal ajal. Me ei tohiks olukorda alahinnata, me peame olema realistlikud."

D'Hooge sõnavõtule andsid tõuke Saksamaa jalgpalli kõrgliiga korraldajad, kes avaldasid, et jalgpalliga soovitakse taasalustada järgmisel kuul. Inglismaa kõrgliiga loodab kohtumisi alustada suletud uste taga aga juunist. FIFA meditsiinikomitee esimehe sõnul on mängijate vahelise kontakti loomiseks veel liiga vara.

"Maailm ei ole valmis jalgpallivõistlusteks. Ma loodan, et juba varsti on, aga me vajame hetkel veel kannatlikust," lisas D'Hooghe. "Jalgpall muutub võimalikuks alles siis, kui sotsiaalse distantsi hoidmise reeglid kaotatakse. Jalgpall on kontaktsport ning just omavaheline kontakt on see, millest soovitatakse inimestel hoiduda."

D'Hooghe sõnul on olulisel kohal samuti mängijate testimine, ent ta viskab õhku küsimuse: "Kui ühe mängija test osutub positiivseks, kas siis pannakse kõik kokkupuutunud jalgpallurid karantiini. Kas selline lahendus on normaalne?"

Lisaks märkis D'Hooghe, et kindlasti tuleks üle vaadata ka jalgpalli reeglid. Näiteks peaks kohtunikel olema lubatud anda kollane kaart sülitavatele mängijatele. "See on jalgpallis üsna tavaline nähtus, kuid mitte eriti hügieeniline," lisas ta.