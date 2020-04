"Siiamaani veel soovitud taset ei ole. Meil ei ole veel olümpiamedalisti," tunnistas Põhjala. "Aga meil on muid medaliste päris palju. Aastate lõikes on igal aastal umbes 20-30 Eesti meistrit erinevates vanuseklassides, rääkimata medalitest läbi 40-50 aasta, mil oleme judoga Tartus tegelenud."

"Oleme sel alal kindlasti üks Eesti edukamaid klubisid. Ka maailmas oleme päris edukad olnud, klubil on kokku kümme tiitlivõistluste medalit. Üks on judokas, aga on maailmameistriks tulnud autorallis - Martin Järveoja. Üks veteranide MM-kuld on meil ka olemas - Margus Kõndi näol. Edukam on olnud Juhan Mettis, kel on neli tiitlivõistluste medalit. Kaks EM-hõbedat ja kaks universiaadi hõbedat."

"Aga esimene medal tuli noorte olümpiafestivalilt Taanist - Tiiu Asper tõi pronksmedali ja see oli selline medal, mis toona loeti Euroopa meistrivõistluste medaliga võrdseks, kuna euroopakaid ei peetud."

Põhjala tähtsustab medaleid. "See oli ikkagi suur saavutus, kui kuskilt medal saadi. See näitas klubi arengut ja korralikku töötamist. Medal näitab ära, kas oled tegija või ei ole. Üritame siiamaani medaleid tuua, sest on ka palju klubisid, kes teevad enda jaoks ja ei käi ka eriti võistlustel."

"Meie siht on ikkagi olümpiale pääs - selle nimel töötame siiani," lubas Põhjala. "Kui aluspind on hästi lai, siis keegi tippu ikka tõuseb. Hetkel on klubis üle 600 tegutseja, olemas on judoklass ja ka lasteaiad tegutsevad."

"Neid hakkame järjest selekteerima, kes tahab tippu jõuda ja kel on soovi, neid katsume rohkem treenida, väljamaale viia, laagritesse viia, rahastada. Tänu sponsoritele ja lastevanemate abile. Meil on kogu aeg olnud klubis kümmekond treenerit, ka laste arv on olnud 500-600 ringis. Seal keegi ikkagi välja tõuseb."

Kuula pikemat lugu judoklubist "Do" juuresoleva helifaili abil.