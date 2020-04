Golfil on eriolukorra ajal teiste spordialade ees väike eelis

Üks väheseid spordialasid, mida eriolukorras endiselt reegleid rikkumata rahulikult harrastada saab, on golf. Võistlusi küll ei toimu ja see võib jälje jätta Eesti tippudele, kuid alaliit loodab, et järgmisel suvel õnnestub Eestis korraldada kaks suurvõistlust, mis toovad siia Euroopa golfiparemiku.

2+2 reegel ja sotsiaalne distantseerumine on paljudele spordiharrastustele kriipsu peale tõmmanud – eriti nendele, kus saab end teineteise vastu võistluses proovile panna. Ent on ka erandeid.

"Golf on üks väheseid spordialasid või mänge, kus sa saad tegelikult terve mängu või võistluse ära pidada niimoodi, et sa oma võistlejatega üldse kokku ei puutu," rääkis golfiliidu president Erki Mölder. "Sa võid oma palli ja oma varustusega mängida neli ringi ära niimoodi, et sa ei pea mitte kellegagi kokku puutuma. Selles mõttes on golfil kindlasti väike eelis teiste alade ees."

See ei tähenda siiski, et pandeemia poleks spordialale oma jälge jätnud. Maailma suurvõistlused on edasi lükatud või lausa ära jäetud, ka EM- ja MM-võistlused, kus Eesti koondislased peaksid osalema, on küsimärgi all.

Siinsed väljakud on avatud ja eriolukorra reeglitest kinni pidades tohib seal mängida, nii et meie koondislased saavad treenida, kuid ettevalmistus jääb puudulikuks võistlusmomendi puudumise tõttu. Suure paugu saavad golfiväljakud, mis elatuvad turismist.

"Tõsi ta on, et välismaalastest mängijad on Eestis teinud aastate jooksul tavaliselt umbes 30 000 mänguringi aastas, mis meie arvestuste kohaselt tähendab umbes kuut miljonit turismitulu. Suur küsimus on see, mis see aasta sellest saab," tunnistas Mölder

Alles veebruaris anti Eestile õigus korraldada järgmisel suvel Niitväljal kaks Euroopa tiitlivõistlust, meeste B-divisjoni ja alla 18-aastaste võistkondlikud EM-id. "See on meile suur au, sellepärast, et ikkagi Euroopa golfiparemik oleks Eestisse tulnud. Oleme ikkagi optimistlikud, et järgmisel aastal me saame need ära pidada, aga elame-näeme," lausus Mölder.