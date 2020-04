Orienteerumistäht püstitas maailmarekordi

Kuigi jooksulint on kõike muud, kui tüüpiline orienteerumismaastik, ei takistanud see Kyburzi läbimast 50 km ajaga kaks tundim 56 minutit ja 35 sekundit. Tegemist on sel aastal juba kolmanda rekordiga 50 km distantsil. Senine tipptulemus sündis veebruaris, mil Saksamaa jooksja Florian Neuschwander läbis 50 km tulemusega 2:57.25, vahendab Marathon100.com.

Kyburzi keskmiseks kiiruseks rekordit püstitades oli 3.30 min/km. Maratoni vaheajapunkti, kui nii võib jooksulindil läbitud distantsi kohta öelda, jõudis ta ajaga 2:29.10.

Šveitsi orienteeruja on varemgi jooksuradadel häid tulemusi kirja saanud. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu andmetel on tema 5000 m rekordiks 14.45 ning poolmaratoni on ta jooksnud ajaga 1:08.25.

Põhjuseid, miks Kyburz 50 km jooksulindil läbis, pole vaja kaugelt otsida. Eriolukord kehtib sisuliselt kogu Euroopas, mistõttu on ka orienteerumisvõistlused järjest ära jäetud.

"Ma valmistusin kogu talve, et olla heas vormis," kommenteeris Kyburz rekordjooksu video vahendusel. "Nüüd on vorm hea, kuid ma ei saa seda kasutada." Kyburzil puudus varasem ultrajooksukogemus.

Rekordipüstitusega kogus Šveitsi orienteeruja raha koroonaviiruse vastaseks võitluseks.