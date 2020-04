Eesti koondise tugitala hakkab vaikselt karjäärile joont alla tõmbama

Ennok mängis varakult lõppenud klubihooajal Soomes Salo LP Viestis, lisaks Soome liigale tehti kaasa ka Meistrite liigas. Merle Keerutaja käe all võrkpalliga alustanud Ennoki nime leiab taaskord ka äsja avaldatud rahvusnaiskonna kandidaatide seast, kus ta on aastaid üheks liidriks on olnud.

28-aastane sportlane tunnistas intervjuus Volley.ee-le, et Salo hooaeg jäi tema viimaseks profihooajaks ja pidi lõppema kullaga. Koroonakriis sel unistusel teoks saada ei lubanud, ent ligi kümne võõrsil mängitud aastaga on võite ja emotsioone kogunenud piisavalt, et Ennok võib kripelduseta hakata profikarjäärile joont alla tõmbama.

Järgmisel hooajal plaanib ta võrkpalliga tegeleda vähemal määral, et tavaellu üleminek sujuvamalt kulgeks.

"Olin vist 14-15-aastane, kui meistriliigas Viljandi Metallis alustasin ehk 13 aastat on möödas sellest, mil võrkpalliga tõsiselt tegelema hakkasin. 20selt läksin esmakordselt välismaale, Soome, kus tahtsin tänavusel hooajal ka kuldselt lõpetada. See on päris pikk aeg, mis lisaks suurepärastele emotsioonidele lõhub aga palju keha. Seetõttu olen otsustanud, et hakkan vaikselt tavaellu liikuma ja uuel hooajal enam ainult võrkpalli ei mängi, vaid püüan mingi teise väljakutse leida. Kui just kuskilt mingit väga superpakkumist ei tule, aga hetkel koroonakriisis on see pigem utoopia," rääkis hetkel Soomes olev Ennok, kes hoiab end võimaluste piires vormis jooksmise ja toatrennidega.

"Suuresti minu napi pikkuse tõttu [Ennok on 176 cm pikk - toim.] mulle suurt karjääri ei ennustatud, olen seega hea näide, et suure tahtmisega võib päris kaugele jõuda ka vähemate eeldustega. Tagasi vaadates jään rahule, aga ei taha pärast mängijakarjääri päris invaliidiks ka jääda, keha annab igal aastal aina enam märku, et võiks hakata otsi kokku tõmbama. On aeg teha muid asju ja eks naisena mõtlen vaikselt ka pere loomisele," ütles pikalt õlaprobleemi küüsis olnud mängija.

"Kui mina välismaale läksin, siis meil polnudki naiste koondist. Ses osas on näiteks Milka ja Kertu [Kristiine Miilen ja Kertu Laak - toim.] paremas seisus, et nemad saavad noorest peale paremini karjääri ehitada ja ka kauem koondises mängida. Aga nagu ütlesin, olen väga rahul sellega, mida olen saavutanud," lisas mängija, kes on mitmel korral valitud Eesti parimaks naisvõrkpalluriks ning karjääri jooksul lisaks Eestile mänginud Soome, Prantsusmaa ja Šveitsi meistriliigades ja lisaks eurosarjades.