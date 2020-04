Eesti jalgpalliliidul on kolm kava, kuidas hooajaga edasi minna

Jalgpallihooaeg algas märtsis, kuid juba avavooru järel mindi eriolukorra tõttu pausile. Jalgpalliliit on koostanud kolm kava, kuidas hooajaga edasi minna. On enam kui tõenäoline, et liigat tuleb lühendada ja karikamängusid ümber tõsta, kuid kuidas täpselt, see sõltub eriolukorra lõppemisest. Arvestatud on nii mai- kui ka juunikuise taasalustamise võimalusega. Kindlasti peab enne taasalustamist jääma aega treenimiseks.

"Proovime võimalikult kiiresti seda hooaega alustada, aga siin on kindlad asjad, mis tuleb enne ära täita," rääkis jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht. "Esimene asi on see, et olukord peab enne stabiliseeruma, sporditegevus peab taastuma ja loomulikult peavad saama klubid ka trenni teha, tippklubid vähemalt kaks nädalat."

Samal ajal käib töö, et aidata klubidel kuidagi vee peal püsida. Klubidele pakutakse juriidilist nõustamist, kuidas kahjusid kontrolli all hoida.

"Kahjud on päris suured, klubidel räägime suurusjärgust miljon ja jalgpalliliidul umbes 700 000 eurost. Meie ühine ülesanne on see, et tagada praeguses kriisiolukorras see, et klubid jääksid ellu, sest meil kõigil – noortel sportimiseks kui ka täiskasvanutel sportimiseks ja ka jälgimiseks – on peale kriisi lõppu ikkagi tarvis neidsamu spordiklubisid," sõnas Uiboleht.

Eesti tippjalgpallur Konstantin Vassiljev on treeninud omal käel metsajooksu tehes, kuid pallitunnetust napib.

"Kindlasti vajab kohanemist ruumi tajumine, väljaku suuruse tajumine. Kuna kõik on praegu sellel ajal harjunud treenima üksi, siis sellega harjumine, et keegi tuleb kontakti ja ümber on palju inimesi, võtab kindlasti natuke aega," arutles Vassiljev.