Jürgen Henn: Flora ei ole hetkel veel kindlasti mänguvalmis

Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas intervjuus ERR-ile, et vahepealne aeg oli üsna keeruline, sest ka treenerid olid harjunud omavahel silmast-silma suhtlema ning interneti teel oli treeningülesannete jagamine omamoodi väljakutseks. "Lisaks pidime mõtlema kõikide võimalike kitsaskohtade peale ning veenduma, et kõik treeningud ja harjutused oleksid sportlastele võimalikult ohutud," rääkis Henn.

Peatreeneri sõnul on esimese treeningu pealt raske öelda, millises seisus mängijad on. "Tehniline pool vajab kindlasti järeleaitamist, füüsilise poole pealt tunduvad kõik terved ja rõõmsad ning see on peamine," jätkas Henn, kelle sõnul anti sportlastele viimase kahe kuu jooksul ette pigem detailsed treeningkavad. "Andsime neile videona harjutused ette, mille olime ise ette filminud, lisaks kasutasime ka live-treenimise võimalust. Proovisime erinevaid variante, et suudaksime treeneritena mängijatele oma ideid võimalikult hästi edasi anda."

Henn lisas, et praegu ei ole Flora kindlasti veel mänguvalmis. "Me ei ole saanud kontaksete treeningutega alustada ja seegi nõuab omamoodi kohanemise aega enne, kui saame päris jalgpalli mängima," jätkas Henn. "Esimesed mängud saavad olema tõenäoliselt väga krobelised. Puhkuselt tulekuga on kõik ilmselt vähemalt füüsiliselt pigem heas seisus."

Kas koroonaviiruse pandeemia tõttu võib tänavune hooaeg tulla teistsugune? "Raske öelda. Meistriks tullakse see aasta kindlasti teiste eelduste pealt, millega muidu ollakse harjutud. Hakkavad mängima võib-olla mingid teised asjaolud. Kindlasti see mõjutab omajagu hooaega ja mängijad, kuid raske öelda, kuidas täpselt," rääkis Henn.