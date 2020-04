Jalgpalli Liit muutis meelt: meistriliiga klubide koroonatestid makstakse kinni

Meistriliiga jalgpallurite treeningutele lubamise üheks eelduseks seati algselt see, et kõik mängijad on eelnevalt andnud negatiivse koroonaviiruse testi. Kui veel mõne päeva eest edastati infot, et klubid peavad selle kulu ise kandma, siis nüüd kinnitas Eesti Jalgpalli Liit (EJL), et antud testide maksumus kompenseeritakse kõikidele meistriliiga klubidele.