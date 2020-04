Vassiljev pallita treeningutest: kvaliteet natuke langeb

"Treenerid tegid meil elu natuke lihtsamaks – meil on plaan olemas, kuidas me tööd peame tegema ja nii ta on. Natuke palju on pallita jooksmist, aga pole midagi teha. Praegusel hetkel on vaja ära kannatada ja siis loodame, et nii kiiresti kui võimalik see asi laheneb," rääkis Vassiljev ERR-ile oma praegustest tegemistest.

"Nagu alati, neid jooksuharjutusi on võimalik teha ükskõik millal ja kus. Raskem on olukord palliga, sest kõik spordiväljakud on kinni pandud. See teeb elu natuke keerulisemaks ja see kvaliteet natuke langeb sellega, aga midagi ikka õnnestub teha."

Kuidas mõjutab üksi treenimine pallitunnetust? Kas see on kerge kaduma? "See kindlasti vajab kohanemist, see ruumi tajumine ja väljaku suurus, sest kõik on praegu harjunud üksi trenni tegemisega. Sellega [harjuda], et ümbruses on palju inimesi, läheb kindlasti natuke aega. Väga palju sõltub sellest, kui pikk paus enne seda esimest mängu on.

Eesti koondisel jäid ära maavõistlused Leedu ja Uus-Kaledooniaga ning küsimärgi all on suvine Balti turniir. Kuivõrd kahju on Vassiljevil koondisemängude ära jäämisest? "Ikka kahju. Sügisel ootavad meid jälle Rahvuste liiga mängud, kus on punktide mängud ja väga kõvad vastased. Uuele treenerite tiimile ikkagi väga vajalik aeg – neil praegu seda võimalust ei ole ja kui juhtub niimoodi, et septembrini me üldse ei mängi, siis tegelikult hakkab treeneritele see asi puhtalt lehelt uuesti pihta.

Vassiljevil on üksi treenimise kogemus olemas, sest Poolas Gliwice Piasti esindades tuli poolkaitsjal juhtkonna nõudmisel esindada meeskonna duubelmeeskonda ja treenida eraldi. "Ma loodan, et see mingis mõttes oli kasulik kogemus. See füüsilise vormi hoidmine pole iseenesest suur probleem, pigem [on probleem] see palliga mäng ja mängurütmi leidmine. Mul läks piisavalt vähe aega, et väljakul ennast jälle hästi tunda. Mõnedel võib see võtta pikemat aega, aga kõik on nii näljased, et see tuleb ikka väga kiiresti tagasi."