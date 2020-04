Jalgpalli Balti turniir lükatakse edasi

Leedu Jalgpalliliidu presidendi Tomas Danileviciuse, Läti Jalgpalliliidu peasekretäri Edgars Pukinsksi ja Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku osavõtul toimunud konverentskõnes leiti, et praegu pole võimalik uut aega kokku leppida.

"Balti turniir on oluline võistlus kõigi kolme riigi jaoks, kuid need kohtumised lükatakse olude sunnil edasi. Kahjuks ei saa praegusel perioodil planeerida turniiri jaoks ka uut aega, sest see sõltub Covid-19 kriisist ja sellest tulenevast mõjust rahvusvahelisele jalgpallikalendrile. Me hoiame arengutel silma peal," kõlas kolme jalgpalliliidu ühine pöördumine.

"Jalgpallikogukond kõigis kolmes riigis peab andma endast parima, et võidelda Covid-19 leviku vastu. Me soovime kõigile jõudu, tarkust ja kannatlikkust," kõlas avalduses.

2020. aasta Balti turniir pidi algama 3. juunil Leedu - Eesti kohtumisega, seejärel plaanis Läti 6. juunil võõrustada Leedut ning turniir oleks kulmineerunud Eesti - Läti matšiga 11. juunil Kuressaares. U-21 koondiste mängud oleks toimunud A-koondise mängudele eelnenud päeval.