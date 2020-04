FIFA-s on kaalumisel spordimaailma suurim päästepakett

Maailma rahakaimaid spordialasid, jalgpall, kus teleõiguste müügist, piletituludest, sponsorlusest ja fännitoodete müügist teenitakse miljoneid, on nüüd koroonakriisi ajal suurde hätta sattunud, sest kus on suured tulud, seal on ka kõrged kulud.

Paljudes klubides on juba palku kärbitud, töötajaid puhkusele saadetud või koondatud, mõned klubid nagu näiteks seitsmekordne Slovakkia meister MSK Zilina on uksed päriselt kinni pannud, kuid kuna pandeemia lõppu ei oska keegi ette hoiatada, on maailma jalgpalliliit FIFA teatanud, et asub kaaluma, kuidas oma reservidest klubisid vee peal hoida.

Eile kinnitas FIFA oma meediaavalduses, et arutluse all on eraldi fond, millega maailma jalgpalli toetada. "FIFA on majanduslikult tugeval järjel ja meie kohus on anda endast kõik, et klubidele hädas appi tulla. Kinnitame, et töö käib selle kallal, kuidas maailma jalgpalliüldsust aidata. Oleme asunud koostama põhjalikku ülevaadet selle pandeemia majandusmõjudest."

New York Timesi hinnangul oleks sellise fondi näol tegemist kõige suurema abipaketiga üldse, mis maailma spordis pandeemia negatiivsete majanduslike mõjude tasakaalustamiseks käiku on lükatud. FIFA-l on reserve umbes 2,5 miljardi euro eest ning sellega on see kindlasti üks maailma paremini kindlustatud spordiorganisatsioone üldse. New York Timesi väitel on FIFA valmis "jalgpalli päästefondi" loomise nimel ka raha juurde laenama.

"Selle toetuse täpne formaat ja üksikasjad on praegu arutluse all, diskussioonid käivad kõigi FIFA liikmesriikide, maailmajagude katusorganisatsioonide ja teiste asjaosalistega, kuid oleme teadvustanud, et otsus peab sündima lähitulevikus," seisab FIFA avalduses.

Siiski pole oodata, et põhjapanev lahendus saabuks väga kiiresti, sest iga otsus peab kinnituse saama ka 36-liikmelisest FIFA nõukogust, kus on kõigi kuue kontinendi esindajad. Klubisid, kes abi vajavad, on aga tuhandeid, seetõttu pole lihtne otsustada, kes abi saab ja millises vormis see laekub.

Klubid ei ole aga veel kaotanud lootust, et FIFA põhjatuna näiv rahakott aitab neil hullema kriisi üle elada. "Oleme jalgpalli tippjuhtidena kõik vastutavad oma klubide heaolu ja jätkusuutlikkuse eest, mis on praegu tõsises eksistentsiaalses ohus," tsiteeris New York Times Juventuse presidenti Andrea Agnellit. "Keegi ei ole selles suhtes immuunne ja kiire tegutsemine on ainus, mis võib meid päästa. Selle probleemi lahendamine on kõige suurem väljakutse, millega jalgpallimaailm on ealeski silmitsi seisnud."