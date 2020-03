Tallinna lähistel asuva Jüri gümnaasiumi ja selle kõrval paikneva Rae spordikeskuse uksed on suletud nagu kõikidel koolidel ja spordikeskustel üle Eesti. Kooli liikumistunnid ja Rae spordikooli treeninggruppide töö on viidud distantsõppele. Juhendajatel tööd jagub, ehkki ühistreeninguid pole lubatud eriolukorras läbi viia.

Jah, lihtne oleks öelda: paneme uksed kinni, lõpetame õppetöö ära, koondame treenerid ära! Aga siis kaob järjepidevus, kui eriolukord läbi saab," ütles Rae spordikooli õppejuht Rain Peerandi. "Õppetöö toimub, treeneritele makstakse palka, lapsevanemad maksavad õppetasu küll soodustusega. Aga distants- ja e-õpe toimib."

Rae spordikoolis tegeleb spordiga 510 last, treenereid on 27. Võistkondlike alade ühistreeningud on häiritud, aga individuaalne töö ja õues viibimine on võimalik. Treenerid otsivad lahendusi tundide läbiviimiseks, kohandatakse treeningplaanid. "Küll on sellised üldkehalise treeningplaanid, ka videote näitel. Osad korvpalligrupid teevad siin teistega väljakutseid, näiteks tehnikaharjutusi aja peale, jooksmised väljas. Erinevaid lahendusi otsitakse," rääkis Peerandi.

Ka kooli ühised liikumistunnid on teadmata ajaks lõppenud. Õpetajad annavad lastele kodus täitmiseks ülesanded, õpilased annavad tagasisidet liikumispäevikut täites.

"Mina olen vaadanud mõnda liikumispäevikut. Seal on kirjas, mida ja kui palju tegin, millise enesetundega, kuidas on väsimusega ja kas tahan veel teha. Palju on tagasisidet, et see on mõnus," avaldas Jüri gümnaasiumi spordijuht Üllar Kerde. "Mõned vanema klassi poisid on kirjutanud, et ma ei teadnudki, et üksinda võib ka midagi hästi teha."

Kerde sõnul pole liikumisõpetajate koormus vähenenud, muutunud on vaid töö vorm. "Peame kõigile leidma sellise asja, mis aitab neid edasi ja lõbus olla. Kui sügisel kooli tuleme, ei saa hakata nullist peale," nentis Kerde.