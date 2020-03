Euroopa parim jõutõstja isolatsioonist: toidulaud on muutunud tervislikumaks

"Tänu sellele, et tuleb rohkem aega kodus veeta ja poes käin ainult üks kord nädalas, on toidulaud muutunud tervislikumaks ja on jäänud ära emotsiooniostud ja rämpstoidu söömine," lausus ta pressiteate vahendusel. "Võibolla ongi hetkel hea aeg oma toitumisharjumuste muutmiseks, et tulevikus tervislikum olla."

31-aastane Rast, kes tuli mullu ja tunamullu jõutõstmises Euroopa meistriks, on ettenägelikult oma kodust jõusaali sisustades pidanudki silmas, et saaks tehtud kodus ka samad asjad, mis jõusaalis.

"Tõsi, masinaid ja plokke mul kodus küll ei ole, aga need pole ka jõutõstjate jaoks esmatähtsad, seega kõik elementaarse saab tehtud ja treeningplaane väga muuta pole tarvis," selgitas ta. "Ainsad asjad, mida ma ei saa teha, on mõningad harjutused seljale ja jalgadele, aga tuleb leidlik olla."

Kui aga kodus treeningvahendid puuduvad, soovitab Rast tegeleda hoopis selliste asjadega, mida muidu oma treeningutes ei tee. "Treenida süvalihaseid, ravida välja vanad vigastused. Paljudel jõutõstjatel on probleeme õlgadega, nii et on hea aeg just sinna oma energiat suunata, näiteks kummilindiga saab õlgadele väga head koormust anda," soovitab kogenud jõutõstja.

Rast näeb isolatsioonis ka võimalust hetkeks aeg maha võtta. "Treening näeb hetkel välja natukene teistsugusem kui oleks muidu, aga ehk ongi praegu hea hetk puhata, sest tihtipeale koosneb jõutõstjate hooaeg kevadest ja sügisest, ehk siis käib pidev ettevalmistus mingiks võistluseks."

"Arvan, et antud olukord on keeruline kõigile ja keegi ei tea, mis selle pikaaegsem tagajärg on, aga isiklikult sportlasena proovin selle olukorraga toime tulla ja jälgida nõudeid mis kriisikomisjon on andnud," sõnas Rast. "Võtan seda kui elu osa, sest hetkel ainus mis mina ise teha saan, on hoida ennast ja teisi koroonasse nakatumast."