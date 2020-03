Justin Gatlin usub, et võib ka 39-aastaselt olümpiavõitjaks tulla

Kogenud USA sprinter Justin Gatlin on kindel, et võib olümpiamängude edasilükkamisest hoolimata Tokyos kuldmedali teenida. Järgmisel aastal osaledes oleks ta samas juba 39-aastane.

Kolme aasta eest Londoni MM-il 100 meetris kulla ja kaks aastat hiljem Dohas hõbeda teeninud Gatlin mängude edasilükkumisest ei heitu ja usub, et on sellegipoolest võimeline esimeseks tulema.

"Minu põhjendatud pakkumine on, et jah," vastas ta meediakanalile TMZ Sports. "Paljud inimesed arvavad, et aeg töötab minu vastu, aga see on tõest kaugel."

"Andes kehale puhkust, keskendudes endale uuesti ja säilitades näljatunde läheme 2021. aastasse uue energiaga. Mitmed 2020. aasta jooksud ei väsita mu keha. Ei ole suurt vahet, kas olla 38- või 39-aastane."

Gatlin tuli esimest korda olümpiavõitjaks juba 2004. aastal Ateenas, kuid samas on tema karjääri varjutanud kaks dopingujuhtumit. Tagasi tulnuna võitis ta kahvatumaid medaleid nii Londonist 2012 kui ka Rio Janeirost 2016.

Ameeriklast inspireerib ka 42-aastane ameerika jalgpallur Tom Brady, kes sõlmis NFL-is uue profilepingu. "See lisab usku, et võib-olla pole 40-aastane Justin Gatlin kergejõustikurajal liiga hull mõte," lausus ta.