Eesti noppis eEURO võistlusel viies mängust kaks võitu

Süsteem näeb ette, et ühe vastase vastu peetakse kaks kohtumist (1 vs. 1) ning väravad liidetakse. Esimene vastasseis Türgi vastu lõppes türklaste 5:2 võiduga. "Meil oli tunne, et avavaatuses oli mingi tehniline tõrge, sest nende mängijad olid võrreldes meie mängijatega väga palju kiiremad," sõnas Miroslaw Ryszkiewicz. Koondiste mängijatel on arusaadavalt videomängus erineval tasemel oskused, kuid spetsiaalse tarkavaraga on proovitud turniiri jaoks reitingud ühtlustada. "Teise kohtumise suutsime küll enda kasuks kallutada, aga see enam ei aidanud."

Seejärel jäi Eesti 1:3 alla Saksamaale. "Mängud olid väga võrdsed, aga mis teha - neil on väravas Manuel Neuer," sõnas Ryszkiewicz. Tulemus Saksamaa vastu polnud sugugi paha, sest sakslased võitsid eile kõiki vastaseid.

Seejärel võttis Eesti esimesed võidupunktid, kui Gibraltarist oldi üle koondskooriga 4:3. "Gibraltari mängijad olid kõige nõrgemad. Ühes kohtumises oli nende poolt ka internetiühendusega mingisugune probleem, kuid õnnestus võit võtta," lisas Ryszkiewicz.

Seejärel pidas Eesti esindus maha mitu põnevuslahingut, kui Ungarile jäädi alla koondtulemusega 4:5, kuid sama skooriga õnnestus üle mängida Bulgaaria.

"Vastane tegi esimese mängu alguses kaks õnnestunud tsenderdust ning lõi võimalused peaga ära. Tulime tagasi, viigistasime 2:2 ning selle tulemusega ka esimene mäng lõppes. Teises kohtumises läksime 1:0 ette, aga seejärel läks raskeks - arvatavasti juhtus midagi ühendusega, sest pidime mitu korda vajutama sama nuppu, et miski toimiks. Aga vastane oli mängitav," selgitas ta. "Bulgaaria vastu toimis internetiühendus ideaalselt ja mängud läksid ka hästi. Esimese mängu võitsime 4:1 ja kuigi teine matš oli natuke raskem, siis piisas seal meile ka 1:3 kaotusest."

Saksamaa läks alagrupi tippu maksimaalse 15 punktiga, Türgil on kirjas 12 punkti. Eestil on Ungari ja Bulgaariaga võrdselt kirjas kuus punkti, kusjuures surnud ringi teeb veelgi põnevamaks asjaolu, et meeskondade kõik omavahelised heitlused lõppesid tulemusega 5:4. Gibraltaril jäi esimestest mängudest punktiarve avamata.