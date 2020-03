Pohlak ERR-ile: UEFA eeldab, et eriolukord lõppeb lähema kolme kuu jooksul

"Kõigepealt oli vaja täiesti ettearvamatus lähitulevikus luua piisav ruum sellele, et Euroopa klubijalgpallihooaeg saaks lõpuni mängitud," kommenteeris Pohlak intervjuus ERR-ile teisipäevasel koosolekul räägitut. "Selleks oligi ainumõeldav lahendus EM-finaalturniiri lükkamine 364 päeva võrra edasi. See oli kõige kriitilisem otsus ja sellega lahutati ära klubijalgpalli olevik ja koondisejalgpalli tulevik. Nende kokkupõrkamine oleks ilma selle liigutusega olnud vältimatu."

"Edasi lükkub ka U-21 EM-finaalturniir, lükkub edasi ka naiste EM. Need on paratamatud tagajärjed, mis käivad kaasas meeste EM-i edasi lükkamisega," sõnas Pohlak.

On olnud juttu, et alaliidud peaksid seda edasilükkamist justkui oma vahenditest finantseerima. Kas see oli jutuks? "Ei. Ütleme nii, et neid rohkem või vähem kuulujutu laadseid asju on üleval olnud teisigi. Ei, kinnitati, et finantsiliselt kõik toimib."

"Me ei tea tegelikult, kui kaua see eriolukord kestab," tõdes Pohlak. "Küllaltki detailselt käidi läbi võimalikud stsenaariumid nii liigade kui eurosarjade lõpetamiseks. Seal oli lausa seitse erinevat versiooni, mida arutati."

UEFA otsusel ei jää ära ükski täiskasvanute jalgpalliturniir, see tähendab, et praeguse seisuga toimub ka sügisene Rahvuste Liiga. "See kõik käib eeldusel, et eriolukord lõppeb lähima kolme, kolme ja poole kuu jooksul," ütles Pohlak. "Need olid eeldused, mille raamidest välja ei mindud. Tegelikult on ju selge, et kui selle aja jooksul see asi ei klaaru ära, siis ongi juba probleem täiesti uuel tasemel."

"Loomulikult, kui sul on 70+ inimest videokonverentsil, siis seal väga palju arutada ei saa," iseloomustas alaliidu president teisipäevase koosoleku toimumist. "Tegelikult toimusid need arutelud eelmisel nädalal telefoni teel. Minul oli äkki neli telefonikõnet selle aja jooksul, käisime asjad läbi ja sai kaasa mõeldud. Nii meie perspektiivis kui suuremas perspektiivis oli see mõistlik diskussioon, kus kuidagi ei saa öelda, et keegi tuli ja luges mingi deklaratsiooni ette ning kogu lugu. See kujundati üheskoos ja tegelikult oli arutelu ju veel ka täna."