Uiboleht: alaliitudele ei kehtestatud rahalist nõuet, see oli kuulujutt

UEFA täitevkomitee lähtus otsuse tegemisel sellest, et esmatähtis on Euroopa klubijalgpallihooaja lõpetamine. "Klubijalgpall ja koondisejalgpall käivad käsikäes," rääkis ERR-i spordiuudiste stuudios Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. "Oli ainumõeldav, et liigahooaegu poolitada ei ole kuidagi loogiline. Järgmine suvi oli hea lahendus, et säilitada jalgpallihooajale mingigi loogika."

Enne otsuse avalikustamist ringlesid jutud, et alaliidud peaksid EM-finaalturniiri edasilükkamist oma vahenditest finantseerima. "See oli täielikult kuulujutuks," kinnitas Uiboleht. "Rahalise poole pealt mingit nõuet alaliitudele ei kehtestatud."

"Ühekaupa läbi helistanud ei ole, aga teadaolevalt on enamik neist oma koduriikides, nad on oma klubidega lepinguliselt seotud ja nad ei ole Eestisse tagasi tulnud," sõnas Uiboleht erinevates Euroopa klubides mängivate Eesti jalgpallurite kohta.

Koduse Premium liiga hooaega jõuti enne rangete piirangute kehtestamist mängida vaid ühe vooru jagu. "EJL-i juhatuses on arutlusel mitu erinevat varianti: juhuks, kui hooaeg saab jätkuda kohe mai alguses, aga ka puhuks, kui see jätkub hiljem. Kõigepealt konsulteerime klubidega, käime variandid neile välja ja kui nendega on konsultatsioon toimunud, siis tuleme ka avalikkuse ette välja. Me ei tea täpselt, millal hooaeg saab jätkuda, aga oleme valmis kõigiks stsenaariumiteks," kinnitas Uiboleht.

"Kui kõik läheb hästi, mida me kõik loodame, on juuni alguses võimalik mängida Balti turniiri."