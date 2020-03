UEFA ei tea, kuidas edasi lükatud suurturniiri nimetama peaks

Otsus finaalturniiri järgmisesse aastasse lükkumise kohta kinnitati teisipäeval ja eile teatas UEFA sotsiaalmeedias, et sellele viidatakse endiselt kui "UEFA Euro 2020"-le, kuid täpsustas hiljem, et vastav teade oli ennatlik ja "lõplikku otsust edasi lükatud EM-i nime osas ei ole veel tehtud", vahendab Soccernet.ee.

Kui tänavuseks tehtud plaanid jäävad jõusse, mängitakse EM-finaalturniiri 12 linnas üle kogu Euroopa. Mitmed neist linnadest on juba 2020. aastale viitavaid reklaamtrükiseid ja -materjale vaatamiseks välja sättinud. Muutus on seda tähenduslikum, et 2020 pidi tähistama 60 aasta möödumist esimestest Euroopa meistrivõistlustest.

EM-i võõrustavad Amsterdam, Bakuu, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhaagen, London, München, Peterburi ja Rooma. Turniir peaks praeguste plaanide kohaselt toimuma 11. juunist 11. juulini 2021.

