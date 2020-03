Kooliõpilased saavad end sel nädalal proovile panna mõttespordi olümpiaadil

Eesti Mõttespordi Liit korraldab juba kaheksa aastat võistlust, kus läbi aastate on osalenud tuhandeid õpilasi ning enam kui sada kooli. Võistlus toimub veebikeskkonnas ka sel aastal.

Mõttespordi olümpiaadi nime kandval üritusel võisteldakse kabes, males, gomokus (ehk 5 ritta) ning sudokute lahendamises. Õppeaasta jooksul toimub neli etappi ning võisteldakse kolmes vanusegrupis: algkool, põhikool ja gümnaasium. Käesoleval õppeaastal on osalejate arv olnud rekordiline - kolme etapiga on osalenud 1150 õpilast 72 koolist.

Võistlus toimub Eesti mõttespordi portaalis ning on 100% internetipõhine. Esmaspäeval algab võistluste neljas etapp: kell 13 toimuvad male-, teisipäeval kabe-, kolmapäeval gomoku- ning neljapäeval sudokuturniirid. Kõiki võistlusi on võimalik jälgida koduleheküljel reaalajas. Eriolukorrast tingituna on kõikidel õpilastel võimalik seekord võistlusel osaleda kodust.