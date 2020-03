Saaremaa võrkpallur: meeskonnas nakatus viis või kuus inimest

4. ja 5. märtsil peeti Saaremaal kaks võrkpalli eurosarja Challenge Cupi veerandfinaali, kus vastaseks oli Milano Powervolley. Põhja-Itaalias levis haigus juba tollal ulatuslikult ja usutakse, et just nende võistkondade kohtumisest sai alguse viiruse suur levik Saaremaal.

"Meeskonna kaptenina oli mul vastasmeeskonna mängijate, kohtunike ja teistega palju kontakte," lausus 31-aastane Maciel väljaandele Web Volei. "Pärast neid mänge oli kõik normaalne."

"10. märtsil tundsin pisut peavalu nagu põskkoopapõletiku ajal ja ebatavalist väsimust. Jõudsin pärast trenni koju ja heitsin magama. Teisel päeval ärgates tundsin end pisut paremini, ikka väikse peavaluga, aga rohkem sümptomeid ei olnud."

Järgnevalt sai koroonaviiruse levik Saaremaal tõsiasjaks, Macielit otsustati testida ja see kinnitas nakatumist.

"Meie meeskonnas nakatus viis või kuus inimest, aga vaid kahel tõusis palavik. Nüüd on nende olukord juba parem. Ma arvan, et sportlastena on meil enamikest tugevam keha ja see aitas terveneda."

Maciel tunnistas, et temast kehvemini põdes haigust abikaasa Luana, keda vaevasid peavalud, uimasus ja nõrkus koguni kaheksa päeva. "Praeguseks on tal kõvasti parem kui siis," lausus brasiillane viimaste päevade kohta.

"See oli suur löök. Testiti vaid mind, aga kuna meil oli seni tavaline elu, jagasime voodit, vestlesime, olime lähestikku ajal, kui ma ei teadnud, et kannan viirust, siis kindlasti nakatus ka tema."

Maciel tänas kõiki, kes neid viimastel nädalatel abistanud on. "Meeskonna fännid olid valmis tooma toidukraami, kui kellelgi poleks seda kodus olnud. Võimud olid algusest peale väga osavõtlikud ja tundsid huvi, kuidas meil läheb."