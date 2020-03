Tallinna Ülikool võttis võõrsil Tartu vastu revanši

Pealinna naiskond rebis kiirelt 5:0 ette, kuid koduväljakul mänginud Tartul oli vastus olemas ja esimesed minutid kulgesid tasavägiselt. Kui avaveerandi lõpuni jäi pisut alla nelja minuti, haaras Tallinna Ülikool 17:10 eduseisu. Seisult 21:14 tegi kodunaiskond aga 6:0 vahespurdi ja jõudis punkti kaugusele (20:21). Pärast Sofia Kosareva korvi kolmese tabanud Belinda Lepmets tõi veerandi lõpuks tabloole viiginumbrid 23:23.

Teist mänguperioodi alustas valitsev Eesti meister Annika Kösteri vedamisel 10:0 vahespurdiga (33:23), kuid Toomas Liivaku hoolealused suutsid vahe tagasi mängida ning poolajale siirduti Tallinna naiskonna 42:40 eduseisus.

Janne Schasmini juhendatav TLÜ alustas ka neljandat veerandaega spurdiga ning asus juhtima 48:40. Tartu jõudis korraks veel kuue punkti kaugusele (50:56), kuid otsustava neljandiku eel oli külaliste eduseis 65:55.

Heade mõtete linna esindusnaiskond polnud aga oma viimast sõna veel öelnud – Anna Gret Asi tabav kaugvise kolm minutit enne normaalaja lõppu tõi tartlannad kolme punkti kaugusele (71:74). Seejärel võttis pealinna naiskond initsiatiivi tagasi ja võitis kohtumise lõpuks 84:73.

Tallinna Ülikooli parim Raven Fox 25 punkti, 14 lauapalli, 2 resultatiivse söödu ja 5 vaheltlõikega. Sofia Kosareva arvele jäi 21 silma, 5 lauapalli, 5 resultatiivset söötu ja 3 vaheltlõiget. Naiskonna kapten Annika Köster sai kirja järjekordse kaksikduubli, kogudes 15 punkti, 20 lauapalli, 6 resultatiivset söötu ja 5 vaheltlõiget. Tema efektiivsusnäitaja oli koguni 38.

Tartu poolelt kogus Anna Gret Asi 23 punkti, 5 lauapalli, 6 resultatiivset söötu, 4 vaheltlõiget. Sandra Reinvald lisas 15 silma ja 7 lauapalli, Eleriin Vaino arvele jäi 14 punkti, 6 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu.

Tallinna Ülikoolil on kirjas 2 võitu ja 1 kaotus, Tartu võitude ja kaotuste saldo on viigis 1-1. G4S Noorteliigal on kirjas üks kaotus. Järgmine kohtumine peetakse reedel Tallinna Ülikooli ja G4S Noorteliiga vahel.

Kohtumine täispikkuses: