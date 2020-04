Soomest kaugjuhitav sõudekoondis loodab sügisel võistlusveele naasta

Rahvusvaheline sõudeliit FISA otsib tänavustele tiitlivõistlustele asendusaegu ning rahvuskoondised ei tea veel, millal avaneb võimalus taas võistelda. Eesti sõudekoondisse pürgijad rabavad treener Veikko Sinisalo käe all kaugjuhtimisel täie tõsidusega tööd ning muudavad vastavalt oludele ettevalmistusplaane.

"Tõsine töö jätkub ning loodame, et vähemasti suve lõpus või sügise hakul saame taas võistelda: näiteks Euroopa meistrivõistlustel. Treeningurütmi seadistasime ümber ning taas tõstsime põhifookusesse baasvastupidavuse arendamise, sest võistlusi pole praegu ette näha. Kui ilm võimaldab, käivad mehed ühepaatidel vee peal," rääkis sõudeliidule Soomes elav ja hetkelgi viibiv Sinisalo. "Olümpiamängude edasi lükkumine ei sõltunud meist. Peame nende otsuste järgi elama ja oma tegevust kohandama."

Kuigi juhendaja plaanis piiri sulgemise eel Eestisse reisida, jäigi see vaid katseks: Sinisalo saadeti reisipiirangute tõttu Tallinnast sama praamiga koju tagasi. Kuidas treeneri ja juhendavate suhe distantsilt toimib? "Kasutame suhtlemiseks Sportlyzeri rakendust: mehed annavad oma tegevusest põhjalikult aru. Samuti käib suhtlus WhatsAppi, Messengeri ning e-posti kaudu. Tavapäraselt valmistan ette nelja- kuni kuuenädalase kava ning mehed informeerivad võtmetreeningutest ja kommenteerivad," selgitas Sinisalo. Juhendaja on hoolealustele rõhutanud, et treeningud peavad tavapärases võtmes jätkuma ning rasket sportlaseelu tuleks täiel rinnal nautida.

Kui hooaeg jätkunuks tavapäraselt, olnuks Sinisalo sõnutsi neljapaadis koht hetkeseisuga kindel kolmele: tulenevalt erinevate testide, sisesõudmise jõuproovide ning treeningute tulemustest Tõnu Endreksonile, Allar Rajale ja Kaspar Taimsoole. "Neljandale positsioonile käis tihe rebimine Kaur Kuslapi ja Jüri-Mikk Udami vahel. Plaan nägi ette, et lisaks neljapaadile moodustame paarisaerulise kahepaadi, kuid viiruse tõttu ei jõudnud selle ideega edasi liikuda," nentis juhendaja.

Veteraniikka jõudnud atleetide tulevikuplaanidest kavatseb peatreener asjaosalistega vestelda suve jooksul, sest siis peaks edasine hooaeg olema paika loksunud. Samuti on selleks ajaks tõenäoliselt teada olümpiamängude kvalifikatsiooniregati uus toimumisaeg.