Cagliari peatreeneriks nimetati endine Itaalia koondise väravavaht

11 mängu tagasi veel Itaalia kõrgliigas neljandat kohta hoidnud Ragnar Klavani koduklubi Cagliari on langenud tabelis 11. positsioonile. Maran juhendas meeskonda veidi enam kui poolteist hooaega. Viimati kaotasid tema hoolealused AS Romale võitlusliku mängu 3:4.

59-aastane Zenga on mänginud Itaalia koondises 1988. aasta EM-turniiril ja 1990. aasta MM-turniiril. Lisaks on ta Milano Interi ridades kroonitud Itaalia meistriks ja kahekordseks UEFA Superkarika võitjaks. Zenga treenerikarjäär on teda viinud USA-sse, Rumeeniasse, Türki, Serbiasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Saudi-Araabiasse. Viimane Itaalia kõrgliiga meeskond, mida Zenga juhendas, oli Crotone 2017.-2018. aasta hooajal.