Kodusel juunioride MM-il on Eesti jäätantsijate trumbiks tõsted

Juunioride maailmameistrivõistlustel tulevad jäätantsus Tondiraba hallis neljapäeval jääle 29 paari ja Eesti koondist esindavad noored tallinlased 15-aastane Darja Netjaga ja 18-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko.

"Ma tegelen selle alaga juba 12 aastat ja ma isegi ei mõelnud üksiksõitu minemise peale," ütles Marko Jevgeni Gaidajenko intervjuus ERR-ile. "Kui ma tulin, siis ma olin selline suur ja paks poiss ning ma läksin kohe jäätantsu, partneriga ja niimoodi see hakkaski arenema. Nüüd oleme Dašaga koos juba neljas aasta ja see on meie esimene tiitlivõistlus. Loodame, et kõik tuleb väga hästi."

Kui Gaidajenko valis kohe jäätantsu, siis Netjaga alustas karjääri üksiksõitjana, kuid jäätants tõmbas seejärel rohkem ning on eelnevalt võistelnud teiste partneritega.

"Mulle nii meeldib see. Marko on minul juba kolmas partner ja mul on väga meeldiv temaga uisutada," rääkis Netjaga.

Paari juhendab varasem jäätantsu Eesti meister ja rahvusvahelise kategooria kohtunikuna tiitlivõistlustel tegutsenud Julia Semjonova, kes debütantide kohta ennustada ei soovinud, vaid ütles, et ettevalmistus on läinud hästi.

"Kõik oli täitsa korras ja nad on täiesti valmis. Aga debüüt on debüüt. Nad on väga noored ja andekad sportlased, aga jää on libe ja kes teab, et kuidas läheb. No loodame, et kõik korras läheb," ütles Semjonova.

Kaks korda päevas treenivate kooliõpilaste trumpideks on Gaidajenko sõnul eelkõige tõsted.

"Tõsted on meie teema, tõstetes me tunneme ennast väga-väga rahulikult," jätkas Gaidajenko. "Ma mõtlen, et kõik elemendid on täitsa normaalsed, aga vot need tõsted on kõige paremad."

Jäätantsijate rütmitantsule saab kaasa elada ERR-i spordiportaalis juba neljapäeval, kuid MM-i avavad kolmapäeval noormehed lühikavaga ja Aleksandr Selevko on kuuma grupi eelviimane startija. Esimene otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis ja ETV+ kanalil kell neli.