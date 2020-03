Petrõkina treener: ta armastab iluuisutamist nagu mina

Kodustel juunioride maailmameistrivõistlustel startiva Eesti iluuisutaja Niina Petrõkina treener on kogu senise elu olnud Svetlana Varnauskaja. Hoolealune on viimasel ajal teinud kõva arenguhüppe, mis juhendajat aga ei üllata.

"Meil olid alguses nii suured eesmärgid. Lihtsalt ei olnud stabiilsust. Trennis ta juba oskas neid raskeid kaskaade, mida oli vaja võistlustel näidata," lausus Varnauskaja ERR-ile.

"Ta on suur fänn. Talle meeldib uisutamine. Ta on väga töökas, püüdlik. See on minu arvamus, aga mina arvan, et tema armastab iluuisutamist nagu mina. Me oleme mõlemad sellised fännid."

15-aastase Petrõkina lühikava on teinud endine Eesti tipp Taavi Rand, vabakava aga rahvusvaheliselt väga tuntud koreograaf Ilja Averbuhh, kellega sai koostöö alguse paari aasta eest laagris olles.

"See ei ole esimene kava, mis ta meile teinud. Kuidagi väga hästi läks koostöö. Ta on hea inimene, aitab meid, mäletab kõike. Niimoodi läks ja läks..." kommenteeris Varnauskaja.

Tallinna juunioride MM-il sõidetakse naisüksiksõidu lühikava reedel ja vabakava laupäeval.