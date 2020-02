Eestis sündinud olümpiahõbe lõpetas ametlikult karjääri

25-aastane Zabijako ja 30-aastane Enbert võitsid 2018. aasta olümpiamängudel Venemaa koosseisus võistkonnavõistlusel hõbemedali, lisaks on nende auhinnakapis aasta tagasi võidetud MM-pronks ja EM-pronks 2018. aastast.

Mullu sügisel teatasid Zabijako ja Enbert, et jätavad hooaja alguse Enberti terviseprobleemide tõttu vahele.

Nüüd on küll Enberti tervis korras, kuid ta poleks enam võimeline tipptasemel võistlema ja seetõttu otsustas paar ühiselt karjääri lõpetada.

"Saša, sa oled parim partner. Kui mul oleks olnud võimalus seda teed veel üks kord käia, siis teeksin seda. Aga ma olen kindel, et see on parim otsus," ütles Zabijako neljapäeva õhtul Moskvas peetud Nina Moseri ja Eteri Tutberidze õpilaste show'l, kus nad tegid oma viimase etteaste.

"Me ei pööranud täna lihtsalt uut lehekülge, vaid lõpetasime midagi suurt," kirjutas Zabijako sotsiaalmeedias. "Hoolimata kõikidest raskustest ja valust, mis meie sporditeekonnale sattusid, on need olnud imelised, unustamatud ja emotsionaalsed aastad. Aitäh kõikidele, kes on meiega olnud, meisse uskunud ja meid toetanud. Hakkame nüüd kirjutame uut lugu, aga need viimased paarkümmend aastat jäävad igaveseks meie südametesse."

Zabijako ütles Venemaa meediale, et tahab end proovile panna näitlejana. "Viimastel aastatel on filmitööstus hakanud mulle huvi pakkuma, ka mu kihlatu tegutseb selles valdkonnas," ütles Zabijako. "Kes teab, äkki näete mind tulevikus näitlejana. Või kirjutan mingisuguse filmistsenaariumi. Eks paistab."