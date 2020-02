Mölder kõrgenenud nõuetest: GP-etapil peab kõik olema kontrolli all

Tänavune Miss Valentine'i turniir toimub aasta eest laienenud Tartu Ülikooli spordihoones, kuhu on võimlejate jaoks üles pandud kokku lausa kaheksa platsi ja neist kolmel on all spetsiaalne põrand. Vahtmaterjalist jalgadel plaatidest koosnevatel mitmekihilistel põrandatel võisteldakse ja tehakse soojendust. Nende kokkupanek kestis Tartus tunde. Sel kujul ehitati areeni sentimeetrite kaupa üles esmakordselt, kuna Grand Prix'i etapi tõttu on nõuded senisest kõrgemad.

"Peame kindlasti tähele panema seda, et meil on rohkem soojendusväljakuid," rääkis ERR-ile turniiri korraldaja Janika Mölder. "Kõigil neil võimlejail, kes tulevad Grand Prix' etapile ja võistlevad rühmkavadega iluvõimlemises, peavad olema head tingimused, sest nad on tipptegijad ja valmistuvad olümpiaks. Kõik peab olema turvaline ja kõik peab olema kontrolli all."

Peakorradaja koduklubi VK Janika, Eesti Võimlemisliidu ja Kalevi spordihalli abil saadi kokku kolm amortisaatoritele toetuvat spetsiaalset põrandat. Kõik kaheksa turniiri teenindavat platsi on kaetud 14x14 meetrit pikkade võimlemisvaipadega. Võistluse korraldustiim on tublisti kasvanud, et katta 32 riigist saabunud pea tuhandet sportlase ja nende taustajõudude ning kohtunike vajadusi ja pakkuda elamusi publikule.

"Eks see organiseerimine on olnud väga pikk," kinnitas Mölder. "Meil on meeskonnas üle saja inimese ja meil on väga palju vabatahlikke, kes meid aitavad."

Miss Valentine'i näol on tegemist Eesti suurima võimlemisturniiriga, mis algab Tartu Ülikooli spordihallis kolmapäeval, 26. veebruaril. Grand Prix' etapi eelvõistlused on kavas laupäeval, 29. veebruaril ning finaalid pühapäeval, 1. märtsil. Pühapäevast võistlust näeb otseülekandes ERR-i spordiportaalis ja teleris kanalilt ETV+, kus on võimalik valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel. Ülekanne algab pühapäeval kell 17.30.