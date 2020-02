Eesti esinumber Miss Valentine'ist: see on hea võimalus näidata end maailmale

Viis päeva Tartus kestval ja nii verinoored iluvõimlejad kui maailma tipud Eestisse tooval Miss Valentine turniiril on kokku pea tuhat osalejat enam kui 30 riigist. Lõplik arv selgub, siis kui kõik on starti jõudnud. Koronaaviiruse tõttu võtsid end nimekirjast maha kahe Aasia riigi sportlased. "Hiina, Malaisia. Me kõik teame, millepärast see on - see on sellepärast, et Hiinas on viirus ja näiteks Hiinas ei lasta neid isegi riigist välja," selgitas võistluse peakorraldaja Janika Mölder ERR-ile.

Eesti koondise liikmed tegid täna Tallinnas viimase kontrollstardi. Mullu Eesti meistrivõistlustel vaid 0,05 punktiga Viktoria Bogdanovale mitmevõistluses alla jäänud 17-aastane Melany Keler ütles, et uue hooaja kavad vajavad veel lihvimist.

Miss Valentini turniiri raames esmakordselt toimuval rahvusvahelisel Grand Prix etapil saab Eesti korraldajana individuaalselt välja panna neli võimlejat ja Eesti esinumbriks on mullu universiaadil pallikavas pronksi võitnud 25-aastane Viktoria Bogdanova. "Väga tore, et meil Eestis toimuvad sellised suured võistlused nagu Grand Prix. See on hea võimalus näidata ennast mitte ainult Eestile, vaid tervele maailmale. See on väga hea kogemus enne kvalifikatsioonivõistlust olümpiamängudele," rääkis Bogdanova.

Lisaks Bogdanovale ja Kelerile pääsevad Tartu Grand Prix'l meie iluvõimlejatest starti veel 17-aastane Carmen Marii Aesma ja 15-aastane Polina Muraško. Viimane asendab pöiatrauma tõttu võistlusest eemale jäävat Adelina Beljajevat. Tunamullune mitmevõistluse Eesti meister Aesma ootab põnevusega oma vormi võrdlemist maailma tippudega.

Rahvusvaheline Grand Prix etapp algab riikide tippudele laupäeval Tartu Ülikooli spordihoones mitmevõistlusega, mille käigus selguvad nii palli, lindi, rõnga kui kurikate harjutuses kaheksa paremat, kes pääsevad üksikalade finaalidesse, mis toimuvad pühapäeval. Finaalidest teeb ERR 1. märtsil kell 17.30 ka otseülekande, mida saab vaadata eesti keelse kommentaariga nii ETV+ kanalil kui ERR-i spordiportaalis.

"Eks kõige olulisem on ka meie võimlejatele pääs kaheksa parema hulka, sest iga ala kaheksa parimat saavad pühapäeval finaalvõistlusele ja ma ise vaikselt loodan, et keegi suudab selle tulemusega hakkama saada," kommenteeris Janika Mölder.

Kui individuaale ootab Tartus mainekas Grand Prix´i etapp, siis rühmkava koondiseid kolmepäevane rahvusvaheline turniir, mille käigus testitakse uusi kavasid. Tänased kontrollstardid tegid Eesti võimlejad puhtalt ja enesekindlalt.

"Tüdrukutel tundus olevat väga kindel närv. Nad tegid oma väga suured raskused väga rahulikult ja kõige tähtsam on see, et nad suudaksid võistlustel täpselt seda näidata, mida nad siin täna näitasid."