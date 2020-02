Eesti esivõimleja sihib esmakordselt Eestis toimuval GP-etapil head tulemust

Eesti iluvõimlemiskoondise liidril on selja taga uue hooaja kaks esimest starti. Viimati võistles 25-aastane Bogdanova Tallinnas võimlemisklubi Nooruse poolt seitsmendat korda korraldatud rahvusvahelisel turniiril Noorus Winter Cup. Kalevi hallis näitas ta head vormi ja sai kolme kava kokkuvõttes kindla esikoha.

"Kõik kolm kava õnnestusid suurepäraselt," rääkis Bogdanova intervjuus ERR-ile. "Kõik uued asjad, millega olin oma kavasid raskemaks teinud, tulid välja."

Tallinnas tegi Bogdanova juba kindlamad esitused kui eelnevalt Moskvas toimunud rahvusvahelise Grand Prix' sarja avaetapil, kus oli mitmevõistluses 26. ja lindikavas 16.

"Moskvas olid mul esimesed võistlused pärast pikka pausi. Võtsin kaks nädalat puhkust, tahtsin ennast täielikult vormi saada," sõnas Bogdanova. "Mõnikord on parem teha üks samm tagasi, et siis teha kaks sammu edasi."

Järgmise stardi teeb Bogdanova esmakordselt Tartus toimuval Grand Prix' sarja teisel etapil, kus saab end võrrelda maailma tippudega. Sündmus leiab aset 29. veebruaril ja 1. märtsil Tartus Miss Valentine'i võistluste raames.

"Minu eesmärk on Tartu GP-l pääseda finaalidesse, tean, et mul on selleks võimalus. Üritan kõike rahulikult teha."

Grand Prix' etapi üksikalade finaale näeb 1. märtsil kell 17.30 ERR-i spordiportaalis eestikeelse kommentaariga ning ETV+ kanalil nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.