Politsei korraldas maailmameistriks tulnud Loginovi toas läbiotsimise

Venemaa spordikommentaator Dmitri Gubernijev teatas sotsiaalmeedias, et Itaalia politsei saabus Venemaa koondise ööbimispaika hommikul kell 6, läbiotsimise tagajärjel viidi ära Loginovi sülearvuti ja mobiiltelefon.

Ajakirjaniku Vassili Konovi sõnul otsiti läbi ka Loginovi isikliku treeneri Aleksandr Kasperovitši ning Venemaa koondislase Jevgeni Garanitševi tuba.

"Me Jevgeniga alles magasime. Ärkasime selle peale, et politsei murdis sisse," selgitas Loginov Matš TV-le. "Nad palusid meil rahulikult aluspükstes istuda, kuni nad tuba läbi otsisid. Palusime tõlki. Nad võtsid kaasa minu arvuti, telefoni ja veel asju. See ärritab mind kõvasti."

Nii Loginov kui Garanitšev peaksid täna võistlema teatesõidus, mis algab kell 15.45 Eesti aja järgi.

"See on show, nagu alati," ütles Venemaa laskesuusaliidu juht Vladimir Dratšjov Matš TV-le. "Läbiotsimine korraldati [rahvusvahelise laskesuusaliidu] IBU palvel. Küsimus oli selles, miks on Kasperovitš meeskonna ööbimispaigas, sest tal on vale akrediteering. Samal ajal kontrolliti ka Loginovi. Kuna tal on olnud võistluskeeld, arvati ilmselt, et ka nüüd võib midagi olla."

Dratšjovi sõnul jätkavad Loginov ja Garanitšev teatesõiduks valmistumist.

IBU kommunikatsioonijuhi Christian Winkleri sõnul lugesid nemad läbiotsimisest meediast. "Lugesime sellest meediast ja jälgime olukorda," ütles Winkler Norra rahvusringhäälingule. "Oleme olukorras teadlikud, aga rohkem pole mul praegu midagi öelda."

Loginov on EPO tarvitamise tõttu kandnud kaheaastast võistluskeeldu. Sellest ajast saadik kui Loginov 2017. aastal võistlustulle naasis, on paljud avaldanud arvamust, et ta ei tohiks nendega koos võistelda. Ka nüüd, kui Loginov MM-kulla võitis, avaldasid eelkõige just põhjamaalased nördimust. "Loginov ei vääri seal seismist," ütles neljanda koha saanud norralane Tarjei Bö Loginovi võidu kohta.