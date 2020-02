Fourcade dopingusüüdistustest: loodetavasti ei muutu kõik endised sportlased seniilseteks

Reztsova arutles Sports.ru-le antud intervjuus, mis on Venemaa laskesuusatajatel hooaja esimene pool nii kesine olnud ja tõi teemasse sisse ka Fourcade'i ja Eckhoffi, avaldades, et tema arvates tarvitavad nad keelatud aineid.

"Mul pole selgitust. Samas on üks versioon – dopinguskandaal mõjutab meie sportlasi. Nad on selle tõttu pinge all ja see mõjutab nende tulemusi. Võtame näiteks Aleksandr Loginovi – inimene on enda karistuse kandnud, aga talle meenutatakse pidevalt minevikku. Muidugi see mõjutab," rääkis Reztsova enne MM-i algust. "Välismaa sportlased valavad pidevalt õli tulle ja tõstavad selle teema jälle üles. Martin Fourcade on suurepärane sportlane, väga andekas, aga kindlasti saab ta mingit meditsiinilist toetust. Nagu ka norralased."

"Ma ei suuda uskuda, et Tiril Eckhoff on rajal teistest nii palju tugevam. Ta oli konkurentidest parem viiel järjestikusel võistlusel ja oli kogu aeg sama reibas. Ma ei usu, et see on meditsiinilise abita võimalik," põrutas Reztsova. "Ja kui paljud norralased on astmaatikud? Tavainimestel on astma puhul raske isegi kõndida, aga nemad muudkui võidavad sõite. Aga nagu öeldakse – kui vahele ei jää, pole petis."

"Ilmselt on nende meditsiin väga kõrgel tasemel. Aga miks peavad meie süütud sportlased kannatama? Võib-olla, jah, olid meil pärast Sotši olümpiat mingit rikkumised. Aga süütuid sportlasi ei lubatud PyeongChangi olümpiale," lisas Reztsova.

Fourcade on üldiselt Anterselvas dopingujuttudest hoidunud, kuid Reztsova jutu peale kirjutas ta Twitterisse: "Loodetavasti ei muutu kõik endised sportlased seniilseteks. See küll on muutunud…"

Eckhoff kutsus trenni vaatama

"Kuulsin, et keegi on minu kohta jama rääkinud. Aga see on tore, et ta mainis, et olen nii heas vormis," lausus Eckhoff. "Tema kurvastuseks pean tõdema, et olen täiesti puhas."

"Väga haige on midagi sellist öelda. Kui ta tahab, võib tulla mu treeninguid vaatama," lisas Eckhoff.

Laupäeval tuli meeste sprindis maailmameistriks Aleksandr Loginov, kes on EPO tarvitamise tõttu kandnud kaheaastast võistluskeeldu. Sellest ajast saadik kui Loginov 2017. aastal võistlustulle naasis, on paljud avaldanud arvamust, et ta ei tohiks nendega koos võistelda. Ka nüüd, kui Loginov MM-kulla võitis, avaldasid eelkõige just põhjamaalased nördimust. "Loginov ei vääri seal seismist," ütles neljanda koha saanud norralane Tarjei Bö Loginovi võidu kohta.

"Tema taustalugu teades ja nähes, kuidas ta viimastel MK-etappidel suusatas, siis on selline tulemus natuke veider," lisas viienda koha pälvinud Johannes Thinges Bö.

"Ma arvan, et ta natuke häbeneb oma võitmist," jätkas Tarjei Bö. "Ma näen seda tema käitumisest. Ma saan sellest aru, aga kui sa oled valemängu kunagi mänginud, siis selline mõju hilisematele tulemustele paraku kaasneb."

Tarjei Bö lisas: "Natuke raske on esimesena medalita jääda, kui esikoha pälvib endine dopingupatune."

"Minu meelest on see lihtsalt kurb, et kui inimene on EPO-ga vahele jäänud, saab ta pärast võistluskeeldu rajale naasta ja MM-kulla võita. See häbistab meie spordiala," pahandas rootslane Sebastian Samuelsson. "Neid, kes pole sellega rahul, on väga palju. Riietusruumis lausuti päris karme sõnu."

Fännid valasid sõimuga üle

Nii vennad Böd kui Samuelsson langesid mõistagi Venemaa fännide viha alla ja nad said ähvardusi nii sotsiaalmeedias kui ka kirja teel. "Teadsin, et nii läheb, aga minu arvates on oluline enda arvamus välja öelda," sõnas Samuelsson, kes otsustas Instagramis võõrastele kommenteerimisvõimaluse kinni keerata. "Praegu saavad kommenteerida ainult mu tuttavad, jätan selle nii seniks, kuni olukord maha rahuneb."

Küsimusele, mida talle kirjutati, vastas Samuelsson: "Nad arvavad, et ma ründasin Loginovi ja et ta väärib siin olemist ja võistlemist. Et Loginov on parim ja mina olen halvim. Nad kasutasid ikka päris koledaid sõnu, aga ma ei pea midagi kirjutatud tõsiseks ähvarduseks."

"Sa peaksid dopingu koha pealt suu kinni panema ja kui sa seda ei tee, tuleb sul meiega tegemist teha," kirjutati Tarjei Böle. "Kui sa ei suuda kaotusega leppida, peaksid laskesuusatamisega lõpparve tegema."

"Kuradi astmaatikud," kirjutas teine. "Õpi kaotusega leppima või treeni paremini. Muide, kuidas astmaga läheb? Pead rohkem dopingut tarvitama, et paremini vastu pidada."

"Oled kaotanud venelaste austuse. Kogu meie riik vihkab sind!" kirjutas kolmas.