Loginovi treener tahab politsei kutsunud IBU töötaja kohtusse kaevata

Venemaa laskesuusataja Aleksandr Loginovi treener Aleksandr Kasperovitš teatas riigi uudisteagentuurile TASS, et kavatseb kohtusse kaevata Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) antidopingu osakonna pealiku Sarah Fussek-Hakkaraineni, kes kutsus Anterselva MM-il Loginovile politsei.

TASS-i sõnul tegi Fussek-Hakkarainen 22. veebruari varahommikul Itaalia politseisse kõne, väites, et Kasperovitš kasutas MM-il kellegi teise akrediteeringut ja rikkus sellega antidopingu koodeksit.

"Plaanime kohtusse kaevata inimese, kes ässitas meile kaela politsei," vahendab agentuur Loginovi treeneri sõnu. "Me nõuame kompensatsiooni nii finantsilise kui moraalse kahju tekitamise eest. Tema tegutsemine viis Aleksandr Loginovi varajase lahkumiseni MM-ilt. Kahe päeva jooksul ei saanud ta sündmuste tõttu kvaliteetset und ja seetõttu tõusis järsult ka tema vererõhk."

"IBU-l polnud sellega mitte mingit pistmist," ütles IBU juhatuse liige Tore Böygard nädala alguses Norra rahvusringhäälingule. "Itaalias on doping kriminaliseeritud. Seetõttu on see puhtalt politsei asi, kui nad midagi kahtlustavad."

Rahvusvahelise alaliidu teatel suhtles Integrity Unit ehk BIU enne Anterselva MM-i Itaalia politseiga ja edestas neile vajalikke andmeid. "Aga BIU-l polnud ühtegi kaebust, nad ei palunud politseil korraldada läbiotsimist ei härra Aleksandr Loginovi, härra Aleksandr Kasperovitši ega kellegi teise juures," teatas IBU.