IBU: meie Loginovi läbiotsimist ei tellinud

Itaalias Anterselvas peetud laskesuusatamise maailmameistrivõistluste eelviimase võistluspäeva hommikul otsis kohalik politsei läbi venelase Aleksandr Loginovi hotellitoa. Venemaa meediaväljaanded on kirjutanud, et läbiotsimine korraldati rahvusvahelise laskesuusaliidu tellimusel, kuid IBU sõnul polnud sel nendega mingit pistmist.

Erinevad Venemaa väljaanded kirjutasid, et läbiotsimine korraldati IBU või IBU egiidi all puhta spordi eest tegutseva sõltumatu organisatsiooni Biathlon Integrity Uniti (BIU) tellimusel.

"IBU-l polnud sellega mitte mingit pistmist," ütles IBU juhatuse liige Tore Böygard Norra rahvusringhäälingule. "Itaalias on doping kriminaliseeritud. Seetõttu on see puhtalt politsei asi, kui nad midagi kahtlustavad."

Loginov põrus viis aastat tagasi dopinguproovis ja sai EPO-ga vahelejäämise tõttu kaheaastase võistluskeelu. Seekordne läbiotsimine oli väidetavalt seotud sellega, et tema isiklik treener, ukrainlane Aleksandr Kasperovitš kasutas MM-il kellegi teise akrediteeringut.

Rahvusvahelise alaliidu teatel suhtles Integrity Unit ehk BIU enne Anterselva MM-i Itaalia politseiga ja edestas neile vajalikke andmeid. "Aga BIU-l polnud ühtegi kaebust, nad ei palunud politseil korraldada läbiotsimist ei härra Aleksandr Loginovi, härra Aleksander Kasperovitši ega kellegi teise juures," teatas IBU. "Integrity Unitile ei antud 22. veebruari läbiotsimise kohta eelinfot. Meie andmetel tellis läbiotsimise Itaalia prokurör Bolzanost ja selle aluseks oli info, mille Itaalia korrakaitsjad olid kogunud. Oleme valmis pakkuma Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, kui nad peaksid seda soovima."

MM-il sprindis kulla ja jälitussõidus pronksi võitnud Loginov oli läbiotsimisest ja järjekordsetest dopingusüüdistustest nii löödud, et otsustas loobuda maailmameistrivõistluste viimasest alast ehk ühisstardiga sõidust.