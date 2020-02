Skandaali keskmesse sattunud Loginov vihjas, et võib karjääri lõpetada

Laskesuusatamise MM-il Anterselvas maailmameistriks kroonitud venelane Aleksandr Loginov vihjas kodumaa meediale, et võib pärast laupäeva hommikul toimunud läbiotsimist sportlaskarjäärile joone alla tõmmata.

Venemaa spordikommentaator Dmitri Gubernijev teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et Itaalia politsei saabus Venemaa koondise ööbimispaika hommikul kell 6, hotellitoa läbiotsimise tagajärjel viidi ära Loginovi sülearvuti ja mobiiltelefon.

"Mul ei ole millegi üle häbi tunda," kinnitas Loginov õhtul Venemaa ajalehele Sport-Ekspress. "Ma ei teinud midagi, ma ei ole mingeid aineid kasutanud. Minu peast pole selline mõtegi läbi käinud. Aastal 2020 tulevad süüdistused igast suunast: isegi sellele mõtlemine tekitab minus vastikustunnet."

"Nähtavasti tahetakse minu karjääri lõpetamise protsessi kiirendada," jätkas venelane. "Kui see on kõigile parem, siis tuleb seda arvatavasti ka teha."

"Ma ei jää nooremaks," vastas Loginov reporteri küsimusele, kas ta mõtleb seda tõsiselt. "Kellegi jaoks võib see elu mugavamaks teha. Tundub, et seda IBU [rahvusvaheline laskesuusaliit] tahabki."

Loginov on EPO tarvitamise tõttu kandnud kaheaastast võistluskeeldu. Pärast seda, kui Loginov 2017. aastal võistlustulle naasis, on paljud - teiste seas hiljuti Tarjei Bö - avaldanud arvamust, et venelane ei tohiks nendega koos võistelda.