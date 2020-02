Loginovil sai villand ja venelane ühisstardiga sõidus ei osale

Eile hommikul kell kuus saabus Itaalia politsei Venemaa koondise ööbimispaika, korraldas läbiotsimise ja viis selle tagajärjel ära sportlase sülearvuti ja telefoni.

"Me Jevgeniga alles magasime. Ärkasime selle peale, et politsei murdis sisse," selgitas Loginov Matš TV-le. "Nad palusid meil rahulikult aluspükstes istuda, kuni nad tuba läbi otsisid. Palusime tõlki. Nad võtsid kaasa minu arvuti, telefoni ja veel asju. See ärritab mind kõvasti."

Järgnevalt osales Loginov koos Venemaa koondisega meeste teatesõidus, kus saadi neljas koht. Tänasest ühisstardiga sõidust otsustas 28-aastane sportlane aga Sport-Ekspressi teatel loobuda.

Loginov ja Venemaa koondis on Itaalia politsei käitumisest mõistagi nördinud. Samuti ei meeldi neile ilmselgelt see, et konkurendid on pidevalt heitnud laskesuusatajatele ette dopingupatust minevikku ja leiavad, et venelane ei tohiks koos nendega võistelda.

Pärast EPO tarvitamisega vahelejäämist kaheaastase sunnitud pausi pidanud Loginov naases 2016. aastal suhteliselt edukalt rajale ja nüüd Anterselvas krooniti ta ka sprindi maailmameistriks. Järgnenud jälitussõit tõi pronksmedali.

Pärast eilset teatesõitu vihjas Loginov, et võib kehva kohtlemise tõttu üldse tippspordist loobuda. "Mul ei ole millegi üle häbi tunda," kinnitas Loginov eile õhtul Venemaa ajalehele Sport-Ekspress.

"Ma ei teinud midagi, ma ei ole mingeid aineid kasutanud. Minu peast pole selline mõtegi läbi käinud. Aastal 2020 tulevad süüdistused igast suunast: isegi sellele mõtlemine tekitab minus vastikustunnet."

"Nähtavasti tahetakse minu karjääri lõpetamise protsessi kiirendada," jätkas ta. "Kui see on kõigile parem, siis tuleb seda arvatavasti ka teha."

"Ma ei jää nooremaks," vastas Loginov reporteri küsimusele, kas ta mõtleb seda tõsiselt. "Kellegi jaoks võib see elu mugavamaks teha. Tundub, et seda IBU [rahvusvaheline laskesuusaliit] tahabki."